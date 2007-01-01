Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник в современном стиле. Оригинальный плоский плафон изготовлен из фетра, мощность лампы в 12 Вт позволит осветить 10 м². Светильники легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Подвесной светильник ЛЭД подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина398 мм
- Глубина306 мм
- Высота1735 мм
- Вес0.7 кг
- Материалметалл, акрил, ткань
- Количество ламп1
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки325 мм
- Высота упаковки120 мм
- Вес упаковки1.2 кг
- Объём упаковки0.81 м3
- Изделия стопируютсяНет