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Потолочный светильник V2882-1C Julia 1*E27*25W - фото 1Потолочный светильник V2882-1C Julia 1*E27*25W - фото 2

Потолочный светильник V2882-1C Julia 1*E27*25W

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Потолочный светильник из серии Julia в лаконичном дизайне. Оригинальный каркас с рельефным плафоном образуют элегантную композицию. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет и создаёт успокаивающую атмосферу. Воздушный дизайн светильника украсит любой современный интерьер и подойдёт для освещения холла, коридора или детской комнаты.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 25 Вт.
  • Общая мощность светильника 25 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 33,5*25*38

Вес брутто: 1,4

Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Длина290 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсерый

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