Характеристики товара
Описание
Кресло Ирис вращающееся коричневое обивка искусственная замша крестовина металл с функцией вращения
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина680 мм
- Высота1010 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Вес12.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаискусственная замша
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Вес упаковки14.6 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики750
- Изделия стопируютсяНет