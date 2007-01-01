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Настоящее фото товара Кресло Ирис вращающееся коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ирис вращающееся коричневое
26 оценок
19 19040
31 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Ирис вращающееся коричневое - фото 1Кресло Ирис вращающееся коричневое - фото 2Кресло Ирис вращающееся коричневое - фото 3Кресло Ирис вращающееся коричневое - фото 4Кресло Ирис вращающееся коричневое - фото 5Кресло Ирис вращающееся коричневое - фото 6Кресло Ирис вращающееся коричневое - фото 7
Распродажа

Кресло Ирис вращающееся коричневое

Артикул: CH-017-771
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1010 мм
  • Глубина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Ирис вращающееся коричневое обивка искусственная замша крестовина металл с функцией вращения

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1010 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Вес12.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки14.6 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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