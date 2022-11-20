Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина600 мм
- Вес5,9 кг
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Тренд
Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Банкетка Алекс, 105
Банкетка Бруно, 105
Банкетка Бруно, 65
Банкетка Эден, 65
Банкетка Элис, 105