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Стул Kongsberg, мятный, ножки черные - фото 1Стул Kongsberg, мятный, ножки черные - фото 2Стул Kongsberg, мятный, ножки черные - фото 3Стул Kongsberg, мятный, ножки черные - фото 4Стул Kongsberg, мятный, ножки черные - фото 5Стул Kongsberg, мятный, ножки черные - фото 6

Стул Kongsberg, мятный, ножки черные

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес5,9 кг
  • Цветзеленый

Стул Kongsberg, мятный, ножки черные — выполненные заказы

Фотография товара Cтул Kongsberg, Happy 380, цвет ножек-чёрная морилка+золото от компании ChiedoCover.Cтул Kongsberg, Happy 380, цвет ножек-чёрная морилка+золотоФотография товара Стул Kongsberg, велюр бледно-серый, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр бледно-серый, цвет ножек-белыйФотография товара Стул Kongsberg, велюр Teddy 666, ножки деревянные с золотом от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр Teddy 666, ножки деревянные с золотомФотография товара Cтул Kongsberg, Teddy 028, цвет ножек-органика+серебро от компании ChiedoCover.Cтул Kongsberg, Teddy 028, цвет ножек-органика+сереброФотография товара Стул Kongsberg, велюр Bella 17, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр Bella 17, ножки старинный орехФотография товара Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органикаФотография товара Стулья Kongsberg, велюр Velutto 32, ножки чёрные и стол лофт Бабочка от компании ChiedoCover.Стулья Kongsberg, велюр Velutto 32, ножки чёрные и стол лофт БабочкаФотография товара Стул Kongsberg, велюр свето- серый, ножки лак от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр свето- серый, ножки лакФотография товара Стул Конгсберг, велюр морского цвета, ножки чёрные от компании ChiedoCover.Стул Конгсберг, велюр морского цвета, ножки чёрныеФотография товара Стул Kongsberg, Galaxy dark green, ножки чёрные от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, Galaxy dark green, ножки чёрные
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