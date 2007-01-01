Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Форест, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Форест, бежевое
38 оценок
24 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Форест, бежевое - фото 1Кресло Форест, бежевое - фото 2Кресло Форест, бежевое - фото 3Кресло Форест, бежевое - фото 4

Кресло Форест, бежевое

Артикул: CH-020-004
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота870 мм
  • Вес7.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Форест, синее
Фотография товара Кресло Форест, синее от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Форест, оранжевое
Фотография товара Кресло Форест, оранжевое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло «Форест» с тканевой обивкой цвета Премьер 01 и каркасом цвета Орех.

Кресло «Форест» - образец минималистичного стиля. Четкие линии ножек кресла вызывают ассоциации с классическими винтажными моделями, а плавные изгибы подлокотников делают пространство легким. Натуральный бук, из которого сделаны ножки, гарантирует их долговечность и надежность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота870 мм
  • Вес7.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Бонни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Кресло Бонни

30
Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 19040
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия серый

26
  • сиреневый, серый
  • бежевый, серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Prudente, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prudente, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло Prudente, розовое

41
  • розовый
  • желтый
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый

7
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Кресло Tiger Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 450
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Черный

5
  • красный, черный
  • черный
  • серый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри

15
Фотография товара Кресло Rocky, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rocky, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от67 290
Оптовая цена

Кресло Rocky, терракотовый

9
Фотография товара Кресло офисное Porsche черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche черная экокожа

7
Фотография товара Кресло Kraus, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kraus, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Kraus, зеленый велюр

7
  • белый, серый, черный
  • зеленый
Фотография товара Степ RCH A2320, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Степ RCH A2320, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Степ RCH A2320, серый

14

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Поворотный стул Каир, шенилл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поворотный стул Каир, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Поворотный стул Каир, шенилл бежевый

5
  • бежевый
  • серый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Амальри Нью букле зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амальри Нью букле зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Амальри Нью букле зеленый

12
  • бежевый
  • светло-серый
  • зеленый
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Киркл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Киркл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул компьютерный Киркл, черный

5
  • черный
  • серый
Новинка
Фотография товара Стул Бинито, черный/серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бинито, черный/серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул Бинито, черный/серебристый

11
  • серый, черный
  • Стул Бинито, черный/капучино
  • бежевый, черный
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль

15
  • коричневый, черный
  • белый, золотой, темно-коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза Диамант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59014
9 890 ₽

Стул Роза Диамант

11
  • синий, белый
  • голубой
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл, черный, серо-голубой

14
Настоящее фото товара Стул Элис Скуар, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Элис Скуар, желтый

10
В наличии 99 шт.
Фотография товара Стул Шотти черный/велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Шотти черный/велюр белый

8
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный
  • серый, черный
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр графит

10

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Балатон, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, горчичный

30
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна

32
  • коричневый, розовый
  • белый, черный
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло Ева, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, розовое

38
Фотография товара Кресло Riolo, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, бежевый

43
  • серый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Кресло College CLG-435 MXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-435 MXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-435 MXH-A Black

10
Фотография товара Кресло офисное Porsche коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche коричневая кожа

12
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло Сатори, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, темно-серый

14
Фотография товара Кресло Ноотропик, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, фиолетовый

7
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, бежевый, черный, велюр

10
Новинка
Фотография товара Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
61 490

Офисное кресло Хелфи Смарт, сетка, серый

11
  • серый
  • черный

Товар в корзине

Кресло Форест, бежевое
Кресло Форест, бежевое
24 190
В корзине

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Поворотный стул Каир, шенилл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поворотный стул Каир, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Поворотный стул Каир, шенилл бежевый

5
  • бежевый
  • серый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Амальри Нью букле зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амальри Нью букле зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Амальри Нью букле зеленый

12
  • бежевый
  • светло-серый
  • зеленый
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Киркл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Киркл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул компьютерный Киркл, черный

5
  • черный
  • серый
Новинка
Фотография товара Стул Бинито, черный/серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бинито, черный/серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул Бинито, черный/серебристый

11
  • серый, черный
  • Стул Бинито, черный/капучино
  • бежевый, черный
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности