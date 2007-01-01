Стол Фуд-корт 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Фуд-корт 800х800
29 190 ₽
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиПВХ
Характеристики товара

Описание

Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств

Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание деревянной столешницы и фактурного черного основания создает гармоничный образ.

Преимущества:

  • Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
  • Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
  • Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
  • Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер

Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Диаметр подстолья450 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина ммШирина ммВысота ммМатериал столешницыТолщина столешницы ммЦена
800800750ЛДСП1610090
800800750HPL2212390
1600800750ЛДСП3212490
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

