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Тарелка для плова «Пунто Бьянка», 1.5л - фото 1

Тарелка для плова «Пунто Бьянка», 1.5л

Артикул: CH-062-340
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр305 мм
  • Объем1.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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