Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см
12 оценок
1 390
Товар в корзине. Перейти
Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см - фото 1

Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см

Артикул: CH-071-684
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота18 мм
  • Диаметр225 мм
  • Материалфарфор
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка Лорана, частичный обжиг
Фотография товара Тарелка Лорана, частичный обжиг от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка Блек Рав Стеллар
Фотография товара Тарелка Блек Рав Стеллар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота18 мм
  • Диаметр225 мм
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тарелка глубокая Идиллия Д20, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка глубокая Идиллия Д20

36
В наличии 2087 шт.
Настоящее фото товара Салатник Идиллия Д22.2, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Салатник Идиллия Д22.2

40
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Organic Fusion 350 мл, 22 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка глубокая Organic Fusion 350 мл, 22 см, P.L. Proff Cuisine

43
В наличии 85 шт.
Настоящее фото товара Салатник Texture Dark Green Lines 16*25*6,3 см 700 мл, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Салатник Texture Dark Green Lines 16*25*6,3 см 700 мл, P.L. Proff Cuisine

46
В наличии 880 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Универсал»

11
В наличии 702 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Агат»

14
В наличии 312 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм

15
В наличии 2988 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм

11
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм

8
В наличии 649 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», ширина 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка «Пастораль», ширина 175мм

7
В наличии 204 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож столовый «Перле», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож столовый «Перле»

5
В наличии 1008 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Лив», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чашка кофейная «Лив»

9
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая с деревянной ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от39024
510 ₽Оптовая цена

Вилка столовая с деревянной ручкой

6
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл

14
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый с составной ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Нож столовый с составной ручкой

12
В наличии 120 шт.
Фотография товара Кружка для горячих напитков «Проотель» 0,16л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка для горячих напитков «Проотель» 0,16л, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Кружка для горячих напитков «Проотель» 0,16л

15
В наличии 1392 шт.
Фотография товара Вилка столовая «Монтевидео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Монтевидео», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Вилка столовая «Монтевидео»

11
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк»

13
В наличии 756 шт.
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая

8
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Революшн Сэндстоун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Чашка чайная «Революшн Сэндстоун»

7
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела тарелки

Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия Д20, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Идиллия Д20

48
В наличии 7770 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Идиллия-Восток D20, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена

Тарелка глубокая Идиллия-Восток D20

47
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Голубка D24, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Голубка D24

40
В наличии 740 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Голубка D20, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка глубокая Голубка D20

45
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты Тренд D29, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Тарелка для пасты Тренд D29

42
В наличии 277 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Organic Fusion 17,5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Тарелка Organic Fusion 17,5 см, P.L. Proff Cuisine

42
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Evolution 25*22,5*2,4 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Тарелка Evolution 25*22,5*2,4 см, P.L. Proff Cuisine

44
В наличии 1517 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Black Star для подачи 11,5*7,5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Блюдо Black Star для подачи 11,5*7,5 см, P.L. Proff Cuisine

32
В наличии 1551 шт.
Настоящее фото товара Салатник Fusion Brown Shore 200 мл, 16*11,5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Салатник Fusion Brown Shore 200 мл, 16*11,5 см, P.L. Proff Cuisine

47
Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, 28 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Тарелка Блек Рав Стеллар, 28 см

7
В наличии 776 шт.

Товар в корзине

Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см
Тарелка Блек Рав Стеллар, 22,5 см
1 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож столовый «Перле», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож столовый «Перле»

5
В наличии 1008 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Лив», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чашка кофейная «Лив»

9
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая с деревянной ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от39024
510 ₽Оптовая цена

Вилка столовая с деревянной ручкой

6
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 280 мл

14
В наличии 720 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Пластиковые стулья: экономия или тренд?
Пластиковые стулья: экономия или тренд?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!
🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности