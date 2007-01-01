Товар в корзине. Перейти
Пуф Ligno табурет бирюзовый - фото 1Пуф Ligno табурет бирюзовый - фото 2Пуф Ligno табурет бирюзовый - фото 3Пуф Ligno табурет бирюзовый - фото 4Пуф Ligno табурет бирюзовый - фото 5
NEW

Пуф Ligno табурет бирюзовый

Артикул: CH-078-138
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Акера, экокожа, ножки бук
Фотография товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Айзерлон
Фотография товара Пуф Айзерлон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота470 мм
  • Цветбирюзовый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела пуфы

Товар в корзине

Пуф Ligno табурет бирюзовый
Пуф Ligno табурет бирюзовый
5 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 22.08.2018 27 августа отмечается День российского кино
27 августа отмечается День российского кино

Компания ChiedoCover ведет youtube-канал, на котором уже несколько лет публикуются видеоролики, созданные нашей командой. Герои мини-фильмов – владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса, руководители учебных и бизнес-центров - рассказывают о своих компаниях, о партнерстве с ChiedoCover, благодаря которому многие из этих предприятий вышли на новый уровень развития и, прежде всего, сервиса.

Новость от 05.03.2022 Пустите в дом весну
Пустите в дом весну

Вдохновляющая на перемены подборка мебели

Новость от 11.05.2023 Полимерная лоза - как ротанг, только лучше
Полимерная лоза - как ротанг, только лучше

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.