Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый
Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый
13 оценок
6 990
Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый - фото 1Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый - фото 2Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый - фото 3
Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый

Артикул: CH-080-817
13 оценок
Основные характеристики
  Ширина390 мм
  Глубина390 мм
  Высота440 мм
  Вес3.2 кг
Характеристики товара

Описание

Пуф Руни S это не просто удобный, но и стильный аксессуар для вашего интерьера. Его мягкое круглое сиденье с вельветовой обивкой выполнено в коричневом цвете, что делает модель легкой и универсальной. Полностью съемная крышка облегчает уход за изделием и позволяет использовать пуф для хранения различных вещей. Прекрасно подойдет для разных стилей интерьера, от современного до скандинавского, добавляя в атмосферу теплоты и уюта. Обивка из вельвета отличается не только эстетичностью, но и долговечностью, устойчивостью к износу и легкостью в уходе. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг.Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, делая использование максимально безопасным и удобным.Область применения. Идеально подойдет для спальни, прихожей или гостиной, а также для дизайнерских интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  Ширина390 мм
  Глубина390 мм
  Высота440 мм
  Вес3.2 кг
  Материал сиденьявельвет
  Материал каркасафанера
  Допустимая нагрузка150
  Цветкоричневый
  Страна изготовленияКитай
  Обивкавельвет

Параметры упаковки

  Количество изделий в упаковке1 шт
  Ширина упаковки400 мм
  Высота упаковки460 мм
  Вес упаковки4 кг
  Объём упаковки0.07 м3
  Изделия стопируютсяНет
Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый
Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый
6 990
