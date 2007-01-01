Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Pyro, 1000мм, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Pyro, 1000мм
7 оценок
9 590
Товар в корзине. Перейти
Пуф Pyro, 1000мм - фото 1

Пуф Pyro, 1000мм

Артикул: CH-083-559
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр1000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Трейси, бирюзовый
Фотография товара Пуф Трейси, бирюзовый от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Паданг, ледяная лаванда
Фотография товара Пуф Паданг, ледяная лаванда от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр1000 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размеры(ДхШхВ)




Пуф 500мм 50х50х45



Пуф 800мм 80х80х45



Пуф 1000мм 100х100х45



Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр розовый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуф Ессей, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ессей, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Пуф Ессей, желтый

48
Фотография товара Пуф Taks, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Taks, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Пуф Taks, букле, белый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Pet, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена

Пуф складной с ящиком Store Pet, серый

26
Настоящее фото товара Пуф Marko двухместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена

Пуф Marko двухместный, коричневый

5
Настоящее фото товара Пуф Astra 1, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Пуф Astra 1

7
Фотография товара Пуф Cubis синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Пуф Cubis синий

6
Настоящее фото товара Пуф Portico, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Пуф Portico, темно-бежевый

5
Настоящее фото товара Пуф Prairie, синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
23 190

Пуф Prairie, синий, золото

9
New
Фотография товара Пуф Sweet 565, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Sweet 565, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Sweet 565, зеленый

8

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Грейс, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, темно-бирюзовый

12
Настоящее фото товара Пуф Astra 4, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Пуф Astra 4

9
Фотография товара Пуф Zentis синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Zentis синий , произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Zentis синий

10
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый

11
В наличии 6 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Round травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Round травяной, произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Пуф складной с ящиком Store Round травяной

13
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Store Woody рогожка темно-зелёная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Store Woody рогожка темно-зелёная, произведённого компанией ChiedoCover
3 29018
3 990 ₽

Пуф с ящиком Store Woody рогожка темно-зелёная

10
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый

10
В наличии 2 шт.
Фотография товара Пуф Астор серебристый серебряные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Астор серебристый серебряные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Пуф Астор серебристый серебряные ножки

7
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Пуф Pancakes high, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Pancakes high, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Pancakes high, серый

10
В наличии 42 шт.
New
Фотография товара Пуф Trevi, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Trevi, синий, произведённого компанией ChiedoCover
37 89010
42 090 ₽

Пуф Trevi, синий

7

Товар в корзине

Пуф Pyro, 1000мм
Пуф Pyro, 1000мм
от 9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности