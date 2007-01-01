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Настоящее фото товара Пуф Бабл, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Бабл, велюр бежевый
50 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Бабл, велюр бежевый - фото 1Пуф Бабл, велюр бежевый - фото 2

Пуф Бабл, велюр бежевый

Артикул: CH-034-272
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • НаполнительСтандартный поролон, Уплотненный поролон
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из березовой фанеры толщиной 10мм и брусков. Мягкие элементы выполнены с применением поролона 22 и 25 плотности различных толщин и синтепона 200 плотности. Эффект мятости достигается путем многослойной прошивки материала с синтепоном.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота450 мм
  • НаполнительСтандартный поролон, Уплотненный поролон
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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