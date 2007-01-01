Характеристики товара
Описание
Пуф «Толедо» дополняет плетеные кресла и способен придать отдыху еще больший комфорт. Алюминиевый каркас используется при изготовлении основы пуфа. В роли декоративного элемента выступает ручная оплетка, созданная из искусственного ротанга. Представлена в коричневом цвете.В комплект с плетеным пуфом идет мягкая подушка серо-коричневого оттенка. При пошиве изделия используется высококачественный полиэстер, его плотность 230гр/м2. Материал обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина420 мм
- Высота470 мм
- Вес4,6 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки5.10 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет