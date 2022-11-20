Товар в корзине. Перейти
Пуф Нили - фото 1Пуф Нили - фото 2

Пуф Нили

Артикул: CH-051-699
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Gavi, велюр
Полукресло Gavi, велюр
Следующий Пуф Айбак
Полукресло Gavi, велюр

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый

С этим товаром покупают

Подставка для ног ЧесапикНастоящее фото товара Подставка для ног Чесапик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
38

Подставка для ног Чесапик

Настоящее фото товара Композиция на стол Red, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
30

Композиция на стол Red

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
51

Диван пластиковый Net Bench горчичный

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Хадсон, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
34

Стол журнальный Хадсон

Диван Orlando, лавандовыйНастоящее фото товара Диван Orlando, лавандовый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
89

Диван Orlando, лавандовый

Стул Лориен, венге/ бежевыйНастоящее фото товара Стул Лориен, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 190
Оптовая цена
38

Стул Лориен, венге/ бежевый

Барный каркас КитанаНастоящее фото товара Барный каркас Китана, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
38

Барный каркас Китана

Другие товары из раздела мебель для гостиной

Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
48

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
33

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
45

Офисный стеллаж Нойс

Распродажа
Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
32

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
38

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 6 шт.
Диван Флори-Б velvet венге blackНастоящее фото товара Диван Флори-Б velvet венге black, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
86

Диван Флори-Б velvet венге black