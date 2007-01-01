Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый
14 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый - фото 1Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый - фото 2
NEW

Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый

Артикул: CH-084-566
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий круглый пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. За счет компактных размеров пуф отлично дополнит интерьер детской комнаты и станет дополнительным посадочным местом для ребенка.

Поставьте его в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до современного. Его можно использовать как прикроватный, детский пуфик, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами. Круглый пуф на ножках отлично дополняет всю коллекцию мягкой мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота410 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсветло-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки358 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки2.74 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подставка для ног Фримонт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для ног Фримонт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000

Подставка для ног Фримонт

42
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59015
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый

26
В наличии 16 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Паданг, ледяная лаванда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Паданг, ледяная лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуф Паданг, ледяная лаванда

45
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуфик Вельхео, орех, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, орех, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, орех, велюр зеленый

39
Хит
Фотография товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99020
13 590 ₽

Пуф Акера, экокожа, ножки бук

14
Фотография товара Пуф Kreos, микровельвет, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kreos, микровельвет, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Kreos, микровельвет, зеленый

8
Фотография товара Набор пуфов Jamb, капучино, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор пуфов Jamb, капучино, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Набор пуфов Jamb, капучино, золотой

6
В наличии 4 шт.В пути 75 шт.
Настоящее фото товара Пуф Пайро, 1000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Пуф Пайро, 1000мм

7
Фотография товара Пуф Серакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Серакс, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Пуф Серакс

7
New
Настоящее фото товара Пуф Луро ,шоколад металлик, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Пуф Луро ,шоколад металлик, ротанг

9
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Historia, 400, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia, 400, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Пуф Historia, 400, серый

13
Фотография товара Пуф Snugis, букле, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Snugis, букле, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Пуф Snugis, букле, серо-бежевый

26
В наличии 4 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Пуф Laso складной с крышкой, серый

5
В наличии 217 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Стор Пет розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Стор Пет розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Пуф складной с ящиком Стор Пет розовый

10
В наличии 71 шт.
Фотография товара Пуф Астор бежевый серебряные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Астор бежевый серебряные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Пуф Астор бежевый серебряные ножки

10
В наличии 5 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни S с ящиком вельвет белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни S с ящиком вельвет белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 89027
7 990 ₽

Пуф Руни S с ящиком вельвет белый

7
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Набор пуфов Jamb, кремовый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Набор пуфов Jamb, кремовый, золотой

7
В наличии 6 шт.В пути 24 шт.
Настоящее фото товара Пуф Портико, серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Пуф Портико, серый

10
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Панкейкес лоу, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Панкейкес лоу, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99021
12 590 ₽

Пуф Панкейкес лоу, зеленый

8
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, изумрудный

12

Товар в корзине

Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый
Пуф Ноотропик, круглый, светло-серый
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности