Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик с ящиком, изумрудный
11 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик с ящиком, изумрудный - фото 1Пуф Ноотропик с ящиком, изумрудный - фото 2Пуф Ноотропик с ящиком, изумрудный - фото 3
NEW

Пуф Ноотропик с ящиком, изумрудный

Артикул: CH-084-573
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. Внутри пуфа - вместительный ящик для хранения. Крышка пуфа легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.

Поставьте пуф в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Его можно использовать как прикроватный, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветизумрудный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подставка для ног Буффало от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для ног Буффало, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Подставка для ног Буффало

41
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59015
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый

26
В наличии 16 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Ракка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ракка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Пуф Ракка

7
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр Gingko, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр Gingko, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр Gingko, черный

26
В пути 50 шт.
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле бежевый

26
В наличии 47 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Пуф-столик плетеный с подушкой Macau от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик плетеный с подушкой Macau, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена

Пуф-столик плетеный с подушкой Macau

15
В наличии 28 шт.
Фотография товара Пуф Монд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Монд, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Пуф Монд

12
Фотография товара Пуф с ящиком Холли S тедди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Холли S тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Пуф с ящиком Холли S тедди белый

5
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Свит 565, темно-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Свит 565, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Свит 565, темно-бежевый

11
Распродажа
Фотография товара Пуф Амстердам, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Амстердам, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
30 99011
34 490 ₽

Пуф Амстердам, терракотовый

14

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Альт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Пуф Альт

13
Фотография товара Пуф Historia 800, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 800, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Historia 800, серый

9
Фотография товара Пуф Cubis синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Пуф Cubis синий

6
Фотография товара Пуф Jubi бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jubi бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Jubi бежевый

8
Фотография товара Пуф Horn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Horn, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Пуф Horn

15
В наличии 16 шт.
Фотография товара Пуф Platos складной с крышкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Platos складной с крышкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Пуф Platos складной с крышкой, серый

6
В наличии 110 шт.
Настоящее фото товара Пуф Bora, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Пуф Bora, бежевый

5
Фотография товара Набор пуфов Jamb, капучино, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор пуфов Jamb, капучино, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Набор пуфов Jamb, капучино, золотой

6
В наличии 4 шт.В пути 75 шт.
Настоящее фото товара Пуф Джерри, ножки пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Пуф Джерри, ножки пластик

9
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, круглый, светло-коричневый

8

Товар в корзине

Пуф Ноотропик с ящиком, изумрудный
Пуф Ноотропик с ящиком, изумрудный
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности