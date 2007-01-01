Характеристики товара
Описание
Пуф станет ярким дополнением зоны ожидания офиса, салона красоты, гостиниц.
Благодаря компактным размерам он не перегружает интерьер, его легко вписать в обстановку комнаты - разместить в углу, задвинуть под стол, а затем достать в нужный момент.
Многофункциональность пуфов неоспоримый факт. Пуф может выступать в качестве небольшого стульчика, тумбочки, столика и подставки для ног.
Обивка в ткани велюр и отстрочка по бокам пуфа, привнесут классические нотки и создадут уютную атмосферу в интерьере квартиры или офиса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Глубина320 мм
- Высота420 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветизумрудный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Вес упаковки3.50 кг
- Изделия стопируютсяНет