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Пуф Ролл - фото 1

Пуф Ролл

Артикул: CH-068-068
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Удобство и стиль в одном - представляем пуф на элегантных пластиковых опорах! Он не только станет идеальным дополнением к вашему интерьеру, но и принесет ощущение комфорта и роскоши.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота360 мм
  • МатериалДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки5.50 кг

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