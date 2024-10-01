Характеристики товара
Описание
Удобство и стиль в одном - представляем пуф на элегантных пластиковых опорах! Он не только станет идеальным дополнением к вашему интерьеру, но и принесет ощущение комфорта и роскоши.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина470 мм
- Высота360 мм
- МатериалДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки5.50 кг