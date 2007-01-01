Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Nootropic, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Nootropic, светло-серый
7 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Пуф Nootropic, светло-серый - фото 1Пуф Nootropic, светло-серый - фото 2Пуф Nootropic, светло-серый - фото 3Пуф Nootropic, светло-серый - фото 4Пуф Nootropic, светло-серый - фото 5Пуф Nootropic, светло-серый - фото 6
NEW

Пуф Nootropic, светло-серый

Артикул: CH-084-427
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф станет ярким дополнением зоны ожидания офиса, салона красоты, гостиниц.

Благодаря компактным размерам он не перегружает интерьер, его легко вписать в обстановку комнаты - разместить в углу, задвинуть под стол, а затем достать в нужный момент.
Многофункциональность пуфов неоспоримый факт. Пуф может выступать в качестве небольшого стульчика, тумбочки, столика и подставки для ног.
Обивка в ткани велюр и отстрочка по бокам пуфа, привнесут классические нотки и создадут уютную атмосферу в интерьере квартиры или офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсветло-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный

32
Фотография товара Пуф Jacare, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jacare, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Пуф Jacare, серая ткань

13
Фотография товара Пуф Нили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Нили, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Пуф Нили

7
Фотография товара Пуф для гостиной Zen желтый, велюр, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф для гостиной Zen желтый, велюр, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Пуф для гостиной Zen желтый, велюр, золотой

8
В наличии 53 шт.
Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Пуф Historia 600, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 600, какао, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Пуф Historia 600, какао

5
Фотография товара Пуф Historia 800, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 800, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Historia 800, серый

9
Распродажа
Фотография товара Пуф Trevi, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Trevi, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
37 89010
42 090 ₽

Пуф Trevi, розовый

9
New
Фотография товара Пуф Nootropic, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nootropic, охра, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Nootropic, охра

14
New
Фотография товара Пуф Nootropic, круглый, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nootropic, круглый, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Nootropic, круглый, изумрудный

10

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Француз, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Француз, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Пуф Француз, шоколад

9
Фотография товара Пуф Taks, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Taks, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Пуф Taks, велюр, молочный

26
В наличии 14 шт.
Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, велюр, молочный

26
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Пуф Локи, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Пуф Локи, коричневый

13
Фотография товара Пуф Zentis красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Zentis красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Zentis красный

9
Фотография товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет серый

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Набор пуфов Coping, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 490

Набор пуфов Coping, серый

14
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Набор пуфов Jamb, кремовый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Набор пуфов Jamb, кремовый, золотой

7
В наличии 102 шт.
Фотография товара Пуф Pancakes high, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Pancakes high, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Pancakes high, серый

10
В наличии 41 шт.
New
Фотография товара Пуф Nootropic, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nootropic, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Nootropic, светло-коричневый

6

Товар в корзине

Пуф Nootropic, светло-серый
Пуф Nootropic, светло-серый
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности