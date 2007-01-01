Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Пуф Nootropic, зеленый
Пуф Nootropic, зеленый
15 оценок
4 490
Пуф Nootropic, зеленый - фото 1Пуф Nootropic, зеленый - фото 2Пуф Nootropic, зеленый - фото 3Пуф Nootropic, зеленый - фото 4Пуф Nootropic, зеленый - фото 5Пуф Nootropic, зеленый - фото 6
Пуф Nootropic, зеленый

Артикул: CH-084-445
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуф станет ярким дополнением зоны ожидания офиса, салона красоты, гостиниц.

Благодаря компактным размерам он не перегружает интерьер, его легко вписать в обстановку комнаты - разместить в углу, задвинуть под стол, а затем достать в нужный момент.
Многофункциональность пуфов неоспоримый факт. Пуф может выступать в качестве небольшого стульчика, тумбочки, столика и подставки для ног.
Обивка в ткани велюр и отстрочка по бокам пуфа, привнесут классические нотки и создадут уютную атмосферу в интерьере квартиры или офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

