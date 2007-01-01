Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Nootropic, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Nootropic, оливковый
8 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Пуф Nootropic, оливковый - фото 1Пуф Nootropic, оливковый - фото 2Пуф Nootropic, оливковый - фото 3Пуф Nootropic, оливковый - фото 4Пуф Nootropic, оливковый - фото 5Пуф Nootropic, оливковый - фото 6
NEW

Пуф Nootropic, оливковый

Артикул: CH-084-444
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф станет ярким дополнением зоны ожидания офиса, салона красоты, гостиниц.

Благодаря компактным размерам он не перегружает интерьер, его легко вписать в обстановку комнаты - разместить в углу, задвинуть под стол, а затем достать в нужный момент.
Многофункциональность пуфов неоспоримый факт. Пуф может выступать в качестве небольшого стульчика, тумбочки, столика и подставки для ног.
Обивка в ткани велюр и отстрочка по бокам пуфа, привнесут классические нотки и создадут уютную атмосферу в интерьере квартиры или офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф Kansas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kansas, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Пуф Kansas

39
Фотография товара Пуфик Исэ, белая, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Исэ, белая, рогожка коричневая , произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Исэ, белая, рогожка коричневая

31
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Винни S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Винни S, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49027
8 890 ₽Оптовая цена

Пуф с ящиком Винни S

26
Фотография товара Пуф с ящиком Холли XS букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Холли XS букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Пуф с ящиком Холли XS букле бежевый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Толедо пуф плетеный, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Толедо пуф плетеный, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Толедо пуф плетеный, соломенный

7
Фотография товара Пуф Squish, синий перламутр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Squish, синий перламутр, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Пуф Squish, синий перламутр

15
Фотография товара Пуф Squish, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Squish, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Пуф Squish, голубой

15
New
Фотография товара Пуф Satori, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Satori, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Satori, желтый

6
New
Настоящее фото товара Комплект пуфов Kwadro, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Комплект пуфов Kwadro

5
New
Фотография товара Пуф Nootropic, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nootropic, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Nootropic, коричневый

15

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Нили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Нили, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Пуф Нили

7
Настоящее фото товара Пуф Стар, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Пуф Стар, сиреневый

8
Настоящее фото товара Пуф Marko двухместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена

Пуф Marko двухместный, серый

10
Настоящее фото товара Пуф Astra 2, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Пуф Astra 2

12
Фотография товара Пуф Classe паприка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Classe паприка, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Classe паприка

8
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Пуф Laso складной с крышкой, серый

5
В наличии 215 шт.
Фотография товара Пуф Platos складной с крышкой, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Platos складной с крышкой, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Пуф Platos складной с крышкой, мятный

7
Настоящее фото товара Пуф Root, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
44 590

Пуф Root, розовый

5
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Пуф Prairie, светло-розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Пуф Prairie, светло-розовый, золото

10
New
Фотография товара Пуф Satori, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Satori, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Satori, синий

12

Товар в корзине

Пуф Nootropic, оливковый
Пуф Nootropic, оливковый
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности