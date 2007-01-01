Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Nootropic, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Nootropic, сиреневый
7 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Пуф Nootropic, сиреневый - фото 1Пуф Nootropic, сиреневый - фото 2Пуф Nootropic, сиреневый - фото 3Пуф Nootropic, сиреневый - фото 4Пуф Nootropic, сиреневый - фото 5Пуф Nootropic, сиреневый - фото 6
NEW

Пуф Nootropic, сиреневый

Артикул: CH-084-424
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф станет ярким дополнением зоны ожидания офиса, салона красоты, гостиниц.

Благодаря компактным размерам он не перегружает интерьер, его легко вписать в обстановку комнаты - разместить в углу, задвинуть под стол, а затем достать в нужный момент.
Многофункциональность пуфов неоспоримый факт. Пуф может выступать в качестве небольшого стульчика, тумбочки, столика и подставки для ног.
Обивка в ткани велюр и отстрочка по бокам пуфа, привнесут классические нотки и создадут уютную атмосферу в интерьере квартиры или офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиреневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф Кубо, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кубо, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Пуф Кубо, круглый

43
Фотография товара Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото

45
В наличии 126 шт.
Фотография товара Пуф Падуя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Падуя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Пуф Падуя

9
Фотография товара Пуф для гостиной Zen зеленый, велюр, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф для гостиной Zen зеленый, велюр, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Пуф для гостиной Zen зеленый, велюр, золотой

10
В наличии 33 шт.
Фотография товара Пуф Ронд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ронд, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Пуф Ронд

6
Фотография товара Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный

6
Распродажа
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Square, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Square, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 69016
1 990 ₽Оптовая цена

Пуф складной с ящиком Store Square, синий

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Толедо пуф плетеный, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Толедо пуф плетеный, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Толедо пуф плетеный, соломенный

7
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Nanno, велюр, зеленый

10
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Пуф Root, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
44 590

Пуф Root, розовый

5
В наличии 98 шт.

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Грейс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, серый

11
Настоящее фото товара Пуф Стар, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Пуф Стар, сиреневый

8
Фотография товара Пуф Historia, 800, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia, 800, какао, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Historia, 800, какао

8
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый

13
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 19023
7 990 ₽

Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый

13
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Пуф Prairie, темно-розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Пуф Prairie, темно-розовый, золото

11
New
Настоящее фото товара Пуф Scree, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Пуф Scree

7
New
Фотография товара Пуф Nona от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nona, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Nona

12
New
Настоящее фото товара Комплект пуфов Kwadro, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Комплект пуфов Kwadro

5
New
Фотография товара Пуф Nootropic, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nootropic, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Nootropic, светло-коричневый

6

Товар в корзине

Пуф Nootropic, сиреневый
Пуф Nootropic, сиреневый
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности