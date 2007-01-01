Характеристики товара
Описание
Пуф Носик – яркий акцент и функциональный объект в стиле современного промышленного дизайна.
Продуманная цилиндрическая форма и лаконичные линии делают его уместным в кафе, лобби, номерах отелей и коворкингах. Чёткий силуэт подчёркивает современный характер пространства, а компактные размеры позволяют легко вписать пуф даже в небольшие зоны ожидания или посадки.
Мягкое сиденье обеспечивает комфорт при кратковременной и длительной посадке, а декоративная верхняя ручка добавляет выразительности и превращает пуф в мобильный элемент мебели — его можно без усилий переставить туда, где он нужен гостям прямо сейчас. Ваши посетители оценят такую свободу и внимание к деталям.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого пуфа особое внимание уделено качеству наполнителя, обивки и креплений. Устойчивое основание сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации, а износостойкая ткань рассчитана на частую уборку и активное использование.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая практичность: выдерживает интенсивную эксплуатацию и частые перемещения.
• Лёгкость в уходе: обивка легко очищается от загрязнений, экономя время и ресурсы персонала.
• Современный дизайн: лаконичная форма и эффектная ручка подчеркнут индивидуальность вашего заведения.
• Комфорт для гостей: мягкое сиденье делает ожидание и неформальное общение более приятным.
• Мобильность и универсальность: пуф легко перемещать и использовать как дополнительное место, подставку или акцентный элемент.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Диаметр300 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветголубой
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет