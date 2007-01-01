Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик с ящиком, серый
15 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик с ящиком, серый - фото 1Пуф Ноотропик с ящиком, серый - фото 2Пуф Ноотропик с ящиком, серый - фото 3
NEW

Пуф Ноотропик с ящиком, серый

Артикул: CH-084-650
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. Внутри пуфа - вместительный ящик для хранения размером. Крышка пуфа легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.

Поставьте пуф в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Его можно использовать как прикроватный, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф Marow, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Marow, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Пуф Marow, сиреневый

44
Фотография товара Пуф Озон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Озон, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Пуф Озон

6
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Торн, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Пуф-банкетка Торн, велюр серый

7
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Hive S букле черный меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Hive S букле черный меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Пуф с ящиком Hive S букле черный меланж

26
Фотография товара Пуф складной с ящиком Стор Скуар, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Стор Скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена

Пуф складной с ящиком Стор Скуар, бежевый

26
Настоящее фото товара Пуф Марко одноместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Пуф Марко одноместный, коричневый

11
Фотография товара Пуф Ligno табурет бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ligno табурет бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Пуф Ligno табурет бирюзовый

7
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Пуф Laso складной с крышкой, темно-синий

10
В наличии 22 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Стор Пет розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Стор Пет розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Пуф складной с ящиком Стор Пет розовый

10
New
Фотография товара Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый

13

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Герат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Герат, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Пуф Герат

11
Фотография товара Пуф Идлиб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Идлиб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Пуф Идлиб

15
Настоящее фото товара Пуф Марко трехместный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Пуф Марко трехместный, синий

7
Настоящее фото товара Пуф Марко трехместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Пуф Марко трехместный, коричневый

13
Фотография товара Пуф Snugis, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Snugis, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Пуф Snugis, букле, темно-серый

26
В пути 12 шт.
Фотография товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный

7
Распродажа
Фотография товара Пуф Свит 565, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Свит 565, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Свит 565, светло-серый

15
Распродажа
Фотография товара Пуф Свит 565, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Свит 565, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Свит 565, белый

14
Настоящее фото товара Пуф Джерри, ножки пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Пуф Джерри, ножки пластик

9
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, круглый, синий

9

Товар в корзине

Пуф Ноотропик с ящиком, серый
Пуф Ноотропик с ящиком, серый
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности