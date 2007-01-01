Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Pancakes low, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Pancakes low, серый
6 оценок
9 99021
12 590 ₽
Пуф Pancakes low, серый - фото 1Пуф Pancakes low, серый - фото 2Пуф Pancakes low, серый - фото 3Пуф Pancakes low, серый - фото 4Пуф Pancakes low, серый - фото 5
Распродажа

Пуф Pancakes low, серый

Артикул: CH-083-300
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота360 мм
  • Диаметр540 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуфик Pancakes low с ёмкостью для хранения — стильный предмет мебели для вашего дома. Круглая форма, состоящая из двух половинок, напоминает миндальное пирожное макарон. Нежность, в который спрятана функциональность. Используйте его в прихожей, гостиной, спальне, детской, коридоре.
Дизайнерский пуф — гармоничное дополнение к туалетному или журнальному столику, креслу, дивану. Мягкая фактурная обивка напоминает мех. Смотрится привлекательно, сохраняет тепло и дарит приятные тактильные ощущения. Устойчивый каркас выполнен из массива дерева. В «тайнике» можно хранить нужные мелочи. Эргономичный пуф Pancakes low легко переносить и группировать с разными предметами.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Диаметр540 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсерый
  • Обивкаискусственный мех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Пуф Pancakes low, серый
Пуф Pancakes low, серый
9 990
12 590 ₽
В корзине

