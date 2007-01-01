Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый
13 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый - фото 1Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый - фото 2Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый - фото 3
NEW

Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый

Артикул: CH-084-574
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. Внутри пуфа - вместительный ящик для хранения. Крышка пуфа легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.

Поставьте пуф в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Его можно использовать как прикроватный, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге L рогожка белый

26
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый

26
В наличии 65 шт.В пути 60 шт.
Хит
Фотография товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99020
13 590 ₽

Пуф Акера, экокожа, ножки бук

14
Фотография товара Пуф с ящиком Холли S букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Холли S букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Пуф с ящиком Холли S букле бежевый

26
В наличии 1 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Hive S букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Hive S букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99038
7 990 ₽Оптовая цена

Пуф с ящиком Hive S букле бежевый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуф Zentis синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Zentis синий , произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Zentis синий

10
Фотография товара Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый

13
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽

Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый

11
В наличии 8 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 89016
13 990 ₽

Пуф-столик Люкке с ящиком бежевый

13
В наличии 1 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Треви, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Треви, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
37 89010
42 090 ₽

Пуф Треви, розовый

9

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Локи, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Пуф Локи, коричневый

13
Настоящее фото товара Пуф Стар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Пуф Стар, серый

11
Настоящее фото товара Пуф Марко двухместный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена

Пуф Марко двухместный, голубой

8
Настоящее фото товара Пуф Astra 3, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Пуф Astra 3

7
Фотография товара Пуф Kreos, микровельвет, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kreos, микровельвет, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Kreos, микровельвет, зеленый

8
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽

Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый

13
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Комплект Summit, 2 пуфа, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Комплект Summit, 2 пуфа, зеленый

5
В пути 162 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Треви, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Треви, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 89010
42 090 ₽

Пуф Треви, бежевый

8
Фотография товара Пуф Серакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Серакс, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Пуф Серакс

7
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, охра, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, круглый, охра

8

Товар в корзине

Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый
Пуф Ноотропик с ящиком, бежевый
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности