Характеристики товара
Описание
Пуф Pepe — стильный штрих для вашего интерьера. Каркасный пуф с мягкой обивкой по форме напоминает бочонок. Безопасная геометрия которого гармонично впишется в любую локацию. Повысит уровень её комфорта и практичности.
Используйте его в прихожей, когда переобуваетесь, поставьте рядом с диваном или креслом в гостиной, чтобы удобно вытянуть ножки, в спальне он может заменить прикроватную тумбу, сиденье для бьюти-зоны. Его легко переносить и комбинировать с разными предметами. Пуф Pepe гармонично интегрируется в интерьеры различных стилистических направлений и сфер деятельности.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Диаметр410 мм
- Вес3.5 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый
- Обивкамех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет