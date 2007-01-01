Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Pepe, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Pepe, темно-бежевый
9 оценок
5 99014
6 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Pepe, темно-бежевый - фото 1Пуф Pepe, темно-бежевый - фото 2Пуф Pepe, темно-бежевый - фото 3Пуф Pepe, темно-бежевый - фото 4Пуф Pepe, темно-бежевый - фото 5Пуф Pepe, темно-бежевый - фото 6Пуф Pepe, темно-бежевый - фото 7Пуф Pepe, темно-бежевый - фото 8
Распродажа

Пуф Pepe, темно-бежевый

Артикул: CH-083-294
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота410 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф Pepe — стильный штрих для вашего интерьера. Каркасный пуф с мягкой обивкой по форме напоминает бочонок. Безопасная геометрия которого гармонично впишется в любую локацию. Повысит уровень её комфорта и практичности.
Используйте его в прихожей, когда переобуваетесь, поставьте рядом с диваном или креслом в гостиной, чтобы удобно вытянуть ножки, в спальне он может заменить прикроватную тумбу, сиденье для бьюти-зоны. Его легко переносить и комбинировать с разными предметами. Пуф Pepe гармонично интегрируется в интерьеры различных стилистических направлений и сфер деятельности.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф Jacare, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jacare, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Пуф Jacare, серая ткань

13
Фотография товара Пуфик Kit серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Kit серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуфик Kit серый

11
В наличии 34 шт.
Фотография товара Пуф Астор, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Астор, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Пуф Астор, светло-розовый

26
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Пуф Грейс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, бирюзовый

13
Настоящее фото товара Пуф Marko трехместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Пуф Marko трехместный, серый

6
Фотография товара Пуф Historia, 800, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia, 800, какао, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Historia, 800, какао

8
Фотография товара Пуф Historia 800, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 800, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Historia 800, серый

9
Фотография товара Пуф Jubi салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jubi салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Jubi салатовый

13
Фотография товара Пуф Platos складной с крышкой, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Platos складной с крышкой, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Пуф Platos складной с крышкой, мятный

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый

6
В наличии 1 шт.В пути 24 шт.

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Француз, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Француз, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Пуф Француз, серый

8
Настоящее фото товара Пуф Marko одноместный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Пуф Marko одноместный, синий

9
Фотография товара Пуф Nanno, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Пуф Nanno, букле, белый

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Square серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Square серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Пуф складной с ящиком Store Square серый

10
Фотография товара Пуф Астор бежевый серебряные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Астор бежевый серебряные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Пуф Астор бежевый серебряные ножки

10
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 5906
7 990 ₽

Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный

7
В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Набор пуфов Coping, серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 090

Набор пуфов Coping, серый

14
Настоящее фото товара Пуф Bora, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Пуф Bora, бежевый

5
New
Фотография товара Пуф Pancakes low, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Pancakes low, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99021
12 590 ₽

Пуф Pancakes low, зеленый

8
New
Фотография товара Пуф Tan-tan, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Tan-tan, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99028
6 890 ₽

Пуф Tan-tan, белый

11
В наличии 46 шт.

Товар в корзине

Пуф Pepe, темно-бежевый
Пуф Pepe, темно-бежевый
5 990
6 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности