Характеристики товара
Описание
Лаконичный круглый пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из ткани велюр, тактильно приятный и долговечный материал. Пуф выдерживает нагрузку до 120 кг. Пуфик станет отличным дополнением для спальни, прихожей или зала.
Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота405 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки6 кг