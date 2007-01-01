Характеристики товара
Описание
Очаровательный пуф Sydney - это отличный вариант для дома, дачи или офиса!
Благодаря натуральному материалу, этот пуф не имеет запаха и очень приятен на ощупь. Его можно использовать как в квартире, так и на даче. Пуфик отлично впишется в любой интерьер и будет радовать вас своим качеством и красотой. Удобный и компактный, он легко поместится даже в небольшой шкаф или гардеробную. Ножки пуфика оснащены специальными накладками, которые надежно защищают пол от царапин, грязи и скольжения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота400 мм
- Вес3.7 кг
- Материал каркасафанера, бук, массив дерева
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет