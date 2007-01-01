Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф круглый Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф круглый Sydney
3 990
Пуф круглый Sydney - фото 1Пуф круглый Sydney - фото 2Пуф круглый Sydney - фото 3
Пуф круглый Sydney

Артикул: CH-079-980
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • Вес3.7 кг
Характеристики товара

Описание

Очаровательный пуф Sydney - это отличный вариант для дома, дачи или офиса!

Благодаря натуральному материалу, этот пуф не имеет запаха и очень приятен на ощупь. Его можно использовать как в квартире, так и на даче. Пуфик отлично впишется в любой интерьер и будет радовать вас своим качеством и красотой. Удобный и компактный, он легко поместится даже в небольшой шкаф или гардеробную. Ножки пуфика оснащены специальными накладками, которые надежно защищают пол от царапин, грязи и скольжения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

  • Материал каркасафанера, бук, массив дерева
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

