Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый
10 оценок
1 990
Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый - фото 1Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый - фото 2Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый - фото 3Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый - фото 4
NEW

Пуф складной с ящиком Store Square жёлтый

Артикул: CH-080-810
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Вес2.65 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуф трансформер поможет вам сохранить место в квартире и прекрасно впишется в интерьер. Он не только удобный, но и функциональный. Пуф складной в сложенном виде почти не занимает места. В собранном виде очень прочный - выдерживает нагрузку до 150 кг. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Вес2.65 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаМДФ
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Вес упаковки11.10 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

