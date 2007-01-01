Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет молочный
13 оценок
6 990
Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет молочный - фото 1Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет молочный - фото 2Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет молочный - фото 3Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет молочный - фото 4Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет молочный - фото 5
NEW

Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет молочный

Артикул: CH-080-814
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3.1 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель пуфа Эмили стильный и удобный аксессуар для вашего интерьера. Мягкое круглое сиденье обито мягким и приятным на ощупь вельветом молочного цвета. Обивка отличается не только эстетичностью, но и долговечностью, устойчивостью к износу и легкостью в уходе. Высота: 46 см, диаметр: 36 см. Особенности и комфорт. Пуф оснащен полностью съемной крышкой, что делает его не только удобным для сиденья, но и функциональным для хранения. Обивка украшена декоративными оборками, а металлический декор в основании в серебряном цвете добавляет стильный акцент.Функциональность и защита. Выдерживает нагрузку до 150 кг, что делает его идеальным для повседневного использования. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, делая использование максимально безопасным и удобным.Область применения. Пуф подходит как для современного, так и для классического интерьера спальни, прихожей или гостиной, добавляя нотки роскоши и комфорта в вашу комнату.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3.1 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавельвет

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Вес упаковки3.80 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

