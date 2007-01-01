Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель пуфа Эмили стильный и удобный аксессуар для вашего интерьера. Мягкое круглое сиденье обито мягким и приятным на ощупь вельветом молочного цвета. Обивка отличается не только эстетичностью, но и долговечностью, устойчивостью к износу и легкостью в уходе. Высота: 46 см, диаметр: 36 см. Особенности и комфорт. Пуф оснащен полностью съемной крышкой, что делает его не только удобным для сиденья, но и функциональным для хранения. Обивка украшена декоративными оборками, а металлический декор в основании в серебряном цвете добавляет стильный акцент.Функциональность и защита. Выдерживает нагрузку до 150 кг, что делает его идеальным для повседневного использования. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, делая использование максимально безопасным и удобным.Область применения. Пуф подходит как для современного, так и для классического интерьера спальни, прихожей или гостиной, добавляя нотки роскоши и комфорта в вашу комнату.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота440 мм
- Вес3.1 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка150
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавельвет
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки460 мм
- Вес упаковки3.80 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет