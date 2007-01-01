Характеристики товара
Описание
Пуф Шарлотта с ящиком велюр зеленый с металлическим основанием в золотом цвете
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота440 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3 кг
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки3.7 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики370
- Изделия стопируютсяНет