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Пуф Астор, серый

Артикул: CH-066-518
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота457 мм
  • Материалметалл, МДФ, велюр
  • Цветсерый

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