Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Высота457 мм
- Материалметалл, МДФ, велюр
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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