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Стол/пуф Nimbus2 - фото 1

Стол/пуф Nimbus2

Артикул: CH-009-320
49 оценок
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Фотография товара Стол/пуф Nimbus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

57 х 57 х H51, высота без стекла 50 см

каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм ИЛИ подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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