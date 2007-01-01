Характеристики товара
Описание
57 х 57 х H51, высота без стекла 50 см
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм ИЛИ подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
57 х 57 х H51, высота без стекла 50 см
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм ИЛИ подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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