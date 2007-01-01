Характеристики товара
Описание
Пуфы - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит. Стильный пуф станет просто незаменимым – убедитесь сами!
СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ Нежный пуф цилиндрической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение – тонкие ножки из металла. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.
УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.
УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем. Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 420 мм
Глубина 420 мм
Высота 480 мм
Вес в упаковке, кг: 5.40
Объем упаковки, м3: 0.085
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота450 мм
- Вес4,91 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветсерый, бирюзовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет