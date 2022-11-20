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Пуф Келон, бирюзовый

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Характеристики товара

Описание

Пуфы - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит. Стильный пуф станет просто незаменимым – убедитесь сами!

СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ Нежный пуф цилиндрической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение – тонкие ножки из металла. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.

УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.

УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем. Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 420 мм
Глубина 420 мм
Высота 480 мм
Вес в упаковке, кг: 5.40
Объем упаковки, м3: 0.085

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес4,91 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветсерый, бирюзовый

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