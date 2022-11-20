Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина600 мм
- Высота440 мм
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветбежевый, коричневый, черный
Пуф Ottis, желтый
Пуф Эго №1
Пуф Мадрид
Пуф Руби светло-розовый велюр
Пуф Европа
Пуф Грация
Пуф Грация, сиреневый
Пуф Гамма, зеленый
Пуф Гамма, розовый
Пуф Круглый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден