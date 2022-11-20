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Пуф Ispani

Артикул: CH-050-227
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота440 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветбежевый, коричневый, черный

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