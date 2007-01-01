Характеристики товара
Описание
Квадратный пуф трансформер поможет вам сохранить место в квартире и прекрасно впишется в интерьер. Он не только удобный, но и функциональный. Пуф складной в сложенном виде почти не занимает места. В собранном виде очень прочный - выдерживает нагрузку до 150 кг. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота380 мм
- Вес2.65 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаМДФ
- Допустимая нагрузка150
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки410 мм
- Вес упаковки11.10 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет