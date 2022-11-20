Пуф ЛАУНЖ, 950x650

11 оценок

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Пуф ЛАУНЖ, 950x650

4.6
21 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Прямоугольный пуф «Лаунж» средних размеров придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своих размеров незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции и создаст невероятно тёплую атмосферу. Пуф можно использовать совместно с диванами и креслами из той же коллекции.

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Основные характеристики

  • Длина950 мм
  • Ширина650 мм

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