Прямоугольный пуф «Лаунж» средних размеров придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своих размеров незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции и создаст невероятно тёплую атмосферу. Пуф можно использовать совместно с диванами и креслами из той же коллекции.
Полукресло Шарри
Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки
Стул Solar, голубой шенилл
Диван Retro, вяз, груша
Стол Терраса, 200х80
Журнальный стол Веранда
Стол Веранда, 80
Стол Веранда, 120
Стол Веранда, 160
Стул Фаворит 5