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Пуф Альт

Артикул: CH-068-065
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Невероятно роскошный пуф на прочном металлокаркасе станет незаменимым дополнением к вашему интерьеру, добавит шарма и элегантности. Сочетание стильного дизайна и надежности - идеальное решение для вашего комфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота450 мм
  • МатериалДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки8 кг

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