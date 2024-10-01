Характеристики товара
Описание
Невероятно роскошный пуф на прочном металлокаркасе станет незаменимым дополнением к вашему интерьеру, добавит шарма и элегантности. Сочетание стильного дизайна и надежности - идеальное решение для вашего комфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Высота450 мм
- МатериалДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки8 кг