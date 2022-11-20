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Пуф Star, коричневый - фото 1Пуф Star, коричневый - фото 2

Пуф Star, коричневый

Артикул: CH-051-008
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота400 мм
  • ОбивкаВелюр
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки3.80 кг

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