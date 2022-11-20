Характеристики товара
Описание
Мягкий пуф с ящиком станет незаменимым украшением интерьера. Он не только удобный, но и функциональный. Благодаря двухсторонней крышке, пуф можно трансформировать в журнальный столик. Столешница выполнена из светлого дерева с бортиками по краям и вырезными ручками для удобства, и безопасности при использовании. Крышка пуфика полностью съемная и при необходимости её можно использовать как поднос. Полезное дополнение - ящик для хранения различных мелочей, внутри обит тканью. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.
Мягкая обивка выполнена из рогожки - высокопрочный, устойчивый к истиранию и простой в уходе материал, отлично сочетается со вставками из дерева. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 44 см. Диаметр: 39 см.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Высота440 мм
- Глубина390 мм
- Вес3.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера
- Обивкарогожка
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки4.10 кг