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Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка серый
26 оценок
6 69034
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка серый

Артикул: CH-049-369
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф с ящиком Хюгге S рогожка серый двухсторонняя крышка

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера
  • Цветсерый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки4.1 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики400
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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