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Пуфик Исэ, орех, велюр серый - фото 1Пуфик Исэ, орех, велюр серый - фото 2Пуфик Исэ, орех, велюр серый - фото 3Пуфик Исэ, орех, велюр серый - фото 4

Пуфик Исэ, орех, велюр серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота440 мм
  • Вес7 кг
  • Материалрогожка
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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