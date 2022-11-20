Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра, которая дополнит интерьер вашего дома. Обивка красиво украшена декоративными оборками и металлическим ободком в золотом цвете. Под сиденьем имеется ящик для хранения различных мелочей. В основании предусмотрены специальные подпятники, которые делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 44 см. Диаметр: 36 см.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Высота440 мм
- Глубина360 мм
- Вес3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера
- ОбивкаВелюр
- Цветжелтый, зеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки3.70 кг