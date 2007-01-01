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Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Монтел, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Раздвижной обеденный стол Монтел, серый
6 оценок
75 090
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Раздвижной обеденный стол Монтел, серый

Артикул: CH-073-406
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота765 мм
  • Вес105.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Монтел — сочетание лаконичной геометрии, функциональности и респектабельности. Массивная столешница выполнена из экологичной керамики. Которая по своим характеристикам не уступает натуральному камню. Ровная матовая поверхность с естественными прожилками, напоминающими текстуру мрамора, устойчива к высокой температуре, влаге, сколам и трещинам. Она отвечает за привлекательный внешний вид и высокие технические свойства. Не требует специального ухода, достаточно протирать влажной салфеткой.

Длину столешницы можно увеличить со 160 см до 200 см. Для этого необходимо раздвинуть части центрального механизма и установить скрытую дополнительную секцию. Механизм отличается бесшумным лёгким ходом. Эксплуатация проходит плавно и без усилий. Стол Монтел — идеальный вариант для оформления актуального пространства, которое подстраивается под ваши запросы.

Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600/200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота765 мм
  • Вес105.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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