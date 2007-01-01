Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Монтел — сочетание лаконичной геометрии, функциональности и респектабельности. Массивная столешница выполнена из экологичной керамики. Которая по своим характеристикам не уступает натуральному камню. Ровная матовая поверхность с естественными прожилками, напоминающими текстуру мрамора, устойчива к высокой температуре, влаге, сколам и трещинам. Она отвечает за привлекательный внешний вид и высокие технические свойства. Не требует специального ухода, достаточно протирать влажной салфеткой.
Длину столешницы можно увеличить со 160 см до 200 см. Для этого необходимо раздвинуть части центрального механизма и установить скрытую дополнительную секцию. Механизм отличается бесшумным лёгким ходом. Эксплуатация проходит плавно и без усилий. Стол Монтел — идеальный вариант для оформления актуального пространства, которое подстраивается под ваши запросы.
Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/200 мм
- Ширина900 мм
- Высота765 мм
- Вес105.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет