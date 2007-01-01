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Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Бодди, произведённого компанией ChiedoCover
Раздвижной обеденный стол Бодди
5 оценок
55 090
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Раздвижной обеденный стол Бодди

Артикул: CH-073-380
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200/1500 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота745 мм
  • Вес66.85 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглый раздвижной обеденный стол в трендовом минималистичном дизайне. Столешница выполнена из керамики, опоры — из металла. Керамика по прочности не уступает камню: долговечная, износостойкая, не боится влаги и высокой температуры, устойчива к сколам и царапинам.

Архитектура смотрится легко и визуально не перегружает пространство. Четыре опоры в форме «угол» поддерживают круглую столешницу, сходятся в центре, образуя пространство для эргономичной расстановки стульев. Столешница увеличивается, меняя форму на овальную, при помощи дополнительной секции, которая появляется при раздвижении центральных элементов. Округлые формы в интерьере располагают к непринужденности, спокойствию, простоте взаимодействия. Стол Бодди — эстетичный выбор для кухни, обеденной зоны в гостиной, студии.

Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200/1500 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота745 мм
  • Вес66.85 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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