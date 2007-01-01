Характеристики товара
Описание
Круглый раздвижной обеденный стол в трендовом минималистичном дизайне. Столешница выполнена из керамики, опоры — из металла. Керамика по прочности не уступает камню: долговечная, износостойкая, не боится влаги и высокой температуры, устойчива к сколам и царапинам.
Архитектура смотрится легко и визуально не перегружает пространство. Четыре опоры в форме «угол» поддерживают круглую столешницу, сходятся в центре, образуя пространство для эргономичной расстановки стульев. Столешница увеличивается, меняя форму на овальную, при помощи дополнительной секции, которая появляется при раздвижении центральных элементов. Округлые формы в интерьере располагают к непринужденности, спокойствию, простоте взаимодействия. Стол Бодди — эстетичный выбор для кухни, обеденной зоны в гостиной, студии.
Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200/1500 мм
- Ширина1200 мм
- Высота745 мм
- Вес66.85 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет