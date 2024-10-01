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Салатник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый - фото 1

Салатник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый

Артикул: CH-061-828
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Китай – это страна, которая славится своим фарфором. Это долговечный и гигиеничный материал. Благодаря особому составу фарфоровая посуда от «Кунстверк» не царапается от соприкосновения со столовыми приборами, материал не теряет свой глянец. Салатник – это емкость в виде круглой пиалы небольшого размера для порционной подачи. Объем посуды 200 мл, диаметр 100 мм. Изделие белого цвета, без рисунка и без рельефа, поэтому салатники хорошо сочетаются с чашками, тарелками, соусниками серии Kunstwerk. Все предметы для сервировки стола от этого производителя можно приобрести в нашем магазине.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,136 кг
  • Объем0,2 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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