Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Китай – это страна, которая славится своим фарфором. Это долговечный и гигиеничный материал. Благодаря особому составу фарфоровая посуда от «Кунстверк» не царапается от соприкосновения со столовыми приборами, материал не теряет свой глянец. Салатник – это емкость в виде круглой пиалы небольшого размера для порционной подачи. Объем посуды 200 мл, диаметр 100 мм. Изделие белого цвета, без рисунка и без рельефа, поэтому салатники хорошо сочетаются с чашками, тарелками, соусниками серии Kunstwerk. Все предметы для сервировки стола от этого производителя можно приобрести в нашем магазине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота55 мм
- Диаметр100 мм
- Вес0,136 кг
- Объем0,2 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт