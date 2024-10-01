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Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый - фото 1Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый - фото 2

Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый

Артикул: CH-061-783
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота60 мм
  • Вес2 кг
  • Материалстекло
  • Цветзеленый, прозрачный
  • ФормаКвадратная

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