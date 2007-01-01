Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр140 мм
- Объем0,5 л
- Материалкерамика
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, голубой
Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый
Олд фэшн «Центра», 316мл, стекло, прозрачный
Салатник для комплимента «Крафт» фарфор 80 мл, коричневый
Горшок для запекания «Эрбосо Реативо» фарфор
Горшок для запекания «Шоколад» фарфор
Горшок для запекания с крышкой, красный