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Форма для выпечки «Овал» полистирол - фото 1

Форма для выпечки «Овал» полистирол

Артикул: CH-062-652
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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Форма для выпечки «Овал» полистирол
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