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Набор соль/перец, фарфор - фото 1

Набор соль/перец, фарфор

Артикул: CH-063-151
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота85 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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